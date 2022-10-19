الأمير عبد العزيز الفيصل يدشن غدًا ” موسم الدرعية 2022″

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يدشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس موسم الدرعية، غداً بحي الطريف التاريخي، النسخة الثانية من “موسم الدرعيّة 2022″، الذي يستمر حتى الـ22 من فبراير 2023م.

ويسبق انطلاق الموسم؛ إقامة حفل افتتاح بحي الطريف التاريخي عند الـ30 : 9 مساء ، للإعلان عن الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية والترفيهية المتنوعة التي سيحتضنها الموسم، كما سيتضمن الحفل تقديم عرضٍ حي عن المنجزات التي تم تحقيقها في النسخة الماضية من الموسم، حيث سيترقب الزوار عودة “موسم الدرعيّة 2022” بهوية ورؤية جديدة وفعاليات رياضية وثقافية وترفيهية مختلفة تلبي الرغبات كافة، فيما يشهد مشاركة نخبة من ألمع نجوم الرياضة في العالم.

وكانت الدرعيّة التاريخية قد سجلت نجاحًا عالميًا؛ باستضافتها العديد من الفعاليات الرياضية الدولية خلال الفترة الماضية، بحضور عدد كبير من الزوار والسيّاح، إلى جانب النجاح الكبير في تنظيم عددٍ من الفعاليات الثقافية والترفيهية، وهو ما جعلها وجهة مميزة لإقامة أبرز المناسبات إقليميًا ودوليًا وفي المجالات كافة، وفي قلب الدرعية حيث يقع حي الطريف التاريخي الذي تم تشييده في عام 1766، كواحد من المواقع الأولى في العالم المبنيّة من الطوب الطيني، حيث أُدرج عام 2010 على لائحة منظمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، ويستعد اليوم ليصبح من بين الوجهات التاريخية الأهمّ في المملكة.