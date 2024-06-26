الأمير فهد بن جلوي يستقبل تولو بعد التأهل لأولمبياد باريس

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استقبل صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى محمد تولو، بعد تأهله لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ 33 التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس الشهر المقبل، بحضور الرئيس التنفيذي، الأمين العام للجنة الاولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن.

ونقل سمو الأمير فهد بن جلوي تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، للاعب تولو بهذا التأهل التاريخي.

وقال سموه: “تولو سجل اسمه في تاريخ الرياضة السعودية بأحرف من نور كونه حقق رقماً تاريخياً وقياسياً على مستوى قارة آسيا في لعبة دفع الجلة”, مشيراً إلى أن تولو موهبة رياضية سعودية على طراز عالٍ من الاحترافية، وسيكون له مستقبل كبير -بإذن الله- هو وأقرانه من المواهب الصاعدة التي تزخر بها الرياضة السعودية، مقدماً التهنئة لمسؤولي ولمحبي رياضة ألعاب القوى بالمملكة.

وكان تولو صاحب الـ23 عاماً قد انتزع بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024‬ في مسابقة دفع الجلّة الجمعة الماضي، بعد تحقيقه المركز الأول في لقاء مدريد لألعاب القوى بعد أن رمى لمسافة 21:80 م محطماً بذلك الرقم القياسي الآسيوي الذي كان يحمله الهندي “تاجاندربال سينغ” بمسافة 21.77م.

يذكر أن سباق التأهل للأولمبياد الباريسي ما زال مفتوحاً في عدد من الرياضات حتى نهاية شهر يونيو الحالي، حيث تأهل إلى جانب تولو حتى الآن المنتخب السعودي لقفز الحواجز والمكون من: رمزي الدهامي وعبد الله الشربتلي وعبد الرحمن الراجحي وخالد المبطي، ولاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب إلى الألعاب الأولمبية الـ 33 باريس 2024.