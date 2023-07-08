الأمير فهد بن جلوي يشارك في اجتماع الجمعية العمومية الـ42 للاتحاد الآسيوي في بانكوك

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شارك صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي رئيس لجنة التعليم بالمجلس، في اجتماع الجمعية العمومية الـ42 للمجلس في العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم، التي تم خلالها انتخاب الشيخ طلال الفهد الصباح رئيسًا للمجلس لمدة أربع سنوات قادمة بحصوله على 24 صوتا بعد منافسة مع رئيس الاتحاد الدولي للسباحة حسين المسلم الذي تحصل على 20 صوتا.

ومثل المملكة في الاجتماع صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة, والرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة عبدالعزيز باعشن.

كما التقى الأمير فهد بن جلوي عقب ختام الجمعية العمومية بالشيخ طلال الفهد, قدم خلاله التهنئة بمناسبة فوزه في رئاسة المجلس, متمنياً له التوفيق.