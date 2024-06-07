الأمير فهد بن جلوي يشهد افتتاح المهرجان الرياضي الثقافي للرياضات التقليدية

المناطق_واس

شهد صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن اليوم، حفل افتتاح المهرجان الرياضي الثقافي للرياضات التقليدية السادس الذي احتضنته مدينة إسطنبول التركية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد بن أسعد أبو النصر، وبمشاركة 26 دولة في مجالات الرياضة والفنون والثقافة يمثلها أكثر من 1000 مشارك.

وعلى هامش افتتاح المهرجان، وقعت اتفاقية تعاون بين الاتحاد الدولي للهجن، ممثلةً بسمو الأمير فهد بن جلوي، والاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، ممثلةً برئيسه بلال أرودغان.

وتتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات بين الاتحادين، وتفعيل عدد من المبادرات والشراكات التي من شأنها تعزيز العلاقات وتطوير العمل والوصول إلى كل شرائح المجتمع.

يذكر أن المهرجان الرياضي الثقافي للرياضات التقليدية انطلق عام 2016 لتعبر الدول المشاركة عن مدى اعتزازها بالرياضات التقليدية.