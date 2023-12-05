الأمير فهد بن سلطان يعلن عن جائزة تبوك للتطوع ويكرم الجهات الحكومية والفرق التطوعية بالمنطقة

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أعلن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك خلال رعاية سموه، اليوم بديوان الإمارة لحفل تكريم الجهات الحكومية والغير ربحية والفرق التطوعية بالمنطقة، بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي “عن إطلاق جائزة تبوك للتطوع، والتي تهدف الى تشجيع العمل التطوعي وتحفيز المتطوعين والمتطوعات وتستهدف الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والفرق التطوعية والأفراد “.

قائلاً سموه في كلمة له في هذه المناسبة:” إن هذا اليوم هو يوم مبارك فيه نجتمع على الخير والبر، وعلى شكر من تطوع وقام بأعمال خيره لدينه ولمجتمعه وبلاده، من النساء والرجال الذين عملوا طوال العام، وأنجزوا إنجازات مميزة، مؤكداً سموه أن ذلك لم يتم من فراغ بل تم بوصول المواطن السعودي الذي تربى على أعمال الخير والبر، وهنا لابد من شكر الآباء والأمهات الذين غرسوا في نفوس أبنائهم وبناتهم حب عمل الخير، والتطوع لعمل الخير. وأضاف سموه :” إن بلادكم هي بلاد الخير وأنا في كل عام أردد كلمة لا أمل من ترديدها وهي ” إن المملكة العربية السعودية تفخر بأن تكون أكثر بلد في العالم، يعمل على تقديم المعونة والمساعدة، ويعمل على العمل التطوعي في كل المجالات “، والحمد الله العمل التطوعي قد تقدم بدرجة كبيرة، ونظراً لهذا التطور وهذا الإنجاز العظيم، يسعدني أن أعلن عن جائزة تبوك للعمل التطوعي بدءًا من هذا العام، وكل ذلك يتم تأسياً وتمثلاً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، الذين هم حريصين على عمل الخير والعمل التطوعي والمتطوعين. وفي الختام سأل سموه الله العلي القدير أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار.

عقب ذلك دشن سموه معرض يوم التطوع السعودي والعالمي بتبوك ٢٠٢٣ والذي يهدف الى ابراز دور العمل التطوعي في المنطقة، وتحقيق التعاون والتكامل في العمل التطوعي وعقد الشراكات وتبادل الخبرات والمعارف، والتواصل بين قادة العمل التطوعي بالمنطقة وتشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخيرية والفرق التطوعية .

وكان الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم ، ثم شاهد سموه والحضور عرض مرئي عن جهود التطوع في المنطقة لعام 2023م، عقب ذلك القت طيف الشمري كلمة نيابة عن المتطوعين والمتطوعات ذكرت من خلالها بأن عدد المتطوعين بمنطقة تبوك في عام 2023 بالتكرار وصل إلى 86,017 متطوع ومتطوعة منوهة بما يحظى به العمل التطوعي بالمنطقة من دعم ومتابعة من سمو أمير المنطقة.

وفي ختام الحفل قام سمو أمير منطقة تبوك بتكرم الجهات الحكومية والخيرية والفرق التطوعية بالمنطقة سائلا الله لهم دوام التوفيق والنجاح.

من جهته اعرب مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك منيف هابس الحربي عن شكرة وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك على ما يحظى به العمل التطوعي من متابعة حثيثة واهتمام من قبل سموه مستعرضا إحصائية فرص التطوع بالمنطقة خلال هذا العام والتي جاءت بواقع (٢٣٠٠٩) فرصة تطوعية وساعات تطوعية بلغت (١٥٣٢٥٩٥) ساعة تطوعية، فيما بلغ عدد الفرق التطوعية بالمنطقة أكثر من ( ١٥٧ ) فريقا تطوعيا .