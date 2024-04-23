الأمير فهد بن سلطان يهنئ جامعة تبوك لحصدها 6 ميداليات في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2024

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هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، جامعة تبوك بمناسبة حصولها على ( 6 ) ميداليات ذهبية وفضية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2024م، ‎من بين أكثر من 1000 ابتكار من 42 دولة شاركت في المعرض وأعرب سموه في خطاب وجهه لمعالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققته الجامعة .‎مقدماً سموه الشكر لكافة منسوبي الجامعة ، نظير جهودهم المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة، وخاصة في مجال الابتكارات والبحث العلمي وما وصلت إليه الجامعة من مستويات علمية متقدمة، مثمنًا تلك الجهود التي ساهمت في جودة المخرجات العلمية للجامعة وتحقيقها لمراكز متقدمة في المحافل المحلية والدولية .منوهاً سموه بما يلقاه قطاع التعليم بالمملكة من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله -.

من جهته أعرب الدكتور الذيابي باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة عن خالص الشكر والامتنان لسمو أمير منطقة تبوك على الدعم والمتابعة المستمرة لكافة انجازات الجامعة .