الأمير فهد بن محمد.. مسيرة عمل «269 يومًا» في خدمة محافظة الخرج

المناطق ـ أشرف العصيمي

في تاريخ 2/ 4 من العام 1444هجري أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، محافظاً للخرج.

وأعرب رؤساء مراكز وأهالي المحافظة حين صدور الأمر الملكي عن سعادتهم بهذا التعيين مقدمين الشكر للقيادة حفظها الله على الاهتمام بالمحافظة.

منذ صدور الأمر الملكي والأمير فهد بن محمد، يعمل وما زال لخدمة المحافظة، ويؤكد دوماً بأن أبواب مكتبه مفتوحة للجميع بهدف العمل يدًا واحدةٍ لخدمة الوطن بشكل عام والخرج بشكل خاص.

السطور التالية ترصد جزءا من مسيرة أعمال سمو محافظ الخرج منذ تعينه حتى اليوم في فترة امتدت 269 يومًا.

إشادة أمير منطقة الرياض

حظيت الجهود المبذولة من محافظ الخرج، بإشادة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والذي قال في زيارة سابقة للمحافظة، وأثناء تدشينه عددا من المشاريع التعليمية والبلدية أكد أن الأمير فهد بن محمد بن سعد، قدم للمحافظة عطاءات منذ تعينه في ظل وتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة.

علاقته مع أهالي المحافظة

سجل الأمير فهد بن محمد، منذ توليه زمام أمور المحافظة علاقة مميزة مع أهالي المحافظة، ولم تكن هذه العلاقة في حدود مكتبه بالمحافظة بل كانت من خلال زياراته التفقدية الميدانية لمراكز المحافظة والبالغ عددها 20 مركزاً واطلاعه على احتياجات المواطنين، إضافة لاستقباله في مكتبه المواطنين والاطلاع على مقترحاتهم وحل مشكلاتهم.

الأعمال الدينية والإنسانية والخيرية

طول الفترة الماضية، شهد محافظ الخرج، عددًا من الأعمال الخيرية، والدينية والإنسانية، ولعل من أبرزها:

– الاجتماع مع مدير عام التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بمنطقة الرياض والمطالبة بتنفيذ أعمال تطوير مشروع وتأهيل جامع الملك عبدالعزيز مع التأكيد بما لا يؤثر على أداء وقت الصلوات .

– الوقوف ميدانيا على أعمال مركز خدمة ضيوف الرحمن بالمحافظة والخاص باستقبال حجاج بيت الله الحرام من دول الخليج.- زيارة جامع العثمان والذي يعد من أكبر الجوامع بالمحافظة.

– زيارة المركز الخيري للعناية بالمصحف الشريف.

– الاطلاع على أنشطة جمعية تحفيظ القرآن الكريم.

– الاطلاع على دور جمعية الدعوة وتوعية الجاليات.

– الاطلاع على أنشطة جمعية ذوي الإعاقة الخيرية.

– الاطلاع على دور المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم.

– التأكيد على أهمية العمل بالجانب التثقيفي في توعية المجتمع بدور وعمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

– التأكيد على بذل الجهود ومواصلة الأعمال الخيرية.

– مشاركة أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ( إنسان) الحفل السنوي.

الأعمال الأمنية

على المستوى الأمني كانت توجيهات الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز وتأكيده المستمر لمدراء الجهات الأمنية بالدعم الذي تجده الأجهزة الأمنية من القيادة الرشيدة إضافة إلى :

– الإشارة على الجهود المبذولة من فرع النيابة العامة بالمحافظة.

– التأكيد على كافة الجهات الأمنية لعمل الخطط الاستباقية الأمنية.

– التأكيد على العمل لرفع مستوى السلامة المرورية.

– التأكيد على الانتشار الميداني لرجال الأمن بطرقات المحافظة.

– التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الأمنية لحماية المجتمع من المخدرات.

– التأكيد على رفع الجاهزية التامة لدفاع المدني.

– الاطلاع على البرامج الإصلاحية والتأهيلية المقدمة لنزلاء السجن والتأكيد على أهمية تنوع الأنشطة والبرامج لتأهيلهم.

الأعمال البلدية والإسكان

في هذا الشأن تم عقد لقاء موسع مع سمو أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف وقيادات الأمانة ومناقشة المشاريع في محافظة الخرج.

– الاستماع من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس خالد بن عبد الله الزيد على كافة الأعمال البلدية وبحث أعمال التنمية والمشاريع.

– القيام بجولة تفقدية على معابر الأودية والسيول وتصريف مياه الأمطار والتأكيد على العمل والجاهزية لمواجهة أي مخاطر محتملة.

– تدشين طريق الأمير فيصل بن بندربن عبدالعزيز في المحافظة.

– زيارة مجالس الأحياء والتي تهدف لتوسيع التواصل الاجتماعي.

– الاطلاع المستمر على المشاريع البلدية.

– تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي وتسليمهم مفاتيح سكنهم الأول.

الأعمال التعليمية

– الاطلاع على أعمال وبرامج جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.

– استعراض الخطط والبرامج والأهداف المستقبلية لتعليم الخرج.

– الاطلاع على البرامج المقدمة من معهد الصناعات الغذائية لتوطين صناعة الغذاء.

– زيارة جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز وتكريم الطلاب والطالبات الحاصلين على جوائز دولية.

– تكريم الطالب عبد الله العتيبي لحصوله على الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للابتكارات.

– رعاية حفل تخريج متدربي ومتدربات المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني بالخرج.

– رعاية حفل ختام الأنشطة الطلابية بتعليم الخرج.

– تدشين الإصدار التوثيقي لإدارة ومدارس تعليم الخرج.

– مناقشة اعمال التعليم بالمحافظة مع مدير عام التعليم بمنطقة الرياض.

القطاع الصحي

على مستوى القطاع الصحى، حرص محافظ الخرج على متابعته أولا بأول، والتأكيد على مدراء المستشفيات بما توليه القيادة من دعم للقطاع الصحي للارتقاء بالمنظومة وفق أعلى المعايير لخدمة المواطنين والمقيمين.

كما أجرى عددًا من الزيارات الميدانية التفقدية لمستشفيات المحافظة لتأكد من الخدمات الصحية.

الأعمال التنموية التجارية والاستثمارية

فيما يخص الأعمال التنموية التجارية والاستثمارية، فقد تابعها محافظ الخرج باستمرا، وفي هذا الإطار عقد اجتماعا مع منسوبي شركة الترفيه السعودية “سفن” والتي تعود ملكيتها لصندوق الاستثمارات السعودية وبحث جميع مشاريعها بالمحافظة.

وفي هذا الصدد تم:

– استقبال رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية وبحث جميع المبادرات بالمحافظة.

– التأكيد على ضرورة تحفيز الاستثمارات وتوفير البيئة الجذابة.

– الاطلاع على مبادرة تنفيذ الملتقى الاقتصادي الأول بالمحافظة.

– رعاية توقيع عقد النقل بين شركة سار وشركة الصافي عبرا شبكة الخطوط الحديد من محافظة الخرج الى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام والذي سيحقق مزايا تنموية وبيئية.

– الاجتماع مع منسوبي شركة روشن أحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة واستعراض مشاريعها بالمحافظة والتأكيد بأن جميع الجهات ذات العلاقة ستعمل للعمل مع أي مشروع يخدم الخرج.

اللجنة الشبابية والقطاع الرياضي

-التنويه بدور أمير منطقة الرياض رئيس لجنة شباب المنطقة وجهود سمو نائب أمير منطقة الرياض ومتابعتهم الدائمة لاستثمار طاقات الشباب.

– الحث على مضاعفة الجهود في إعداد البرامج التي ترسخ لدى الشباب القيم الدينية والوطنية والمجتمعية.

– المشاركة في الملتقى الخامس للجان شباب ومنطقة الرياض برعاية أمير الرياض والعمل على استضافة الملتقى السادس في محافظة الخرج.

– التأكيد على العمل لتطوير القطاع الرياضي من خلال أندية المحافظة والعمل على تهيئة الأماكن التي تخدم الأنشطة الرياضية.

الأعمال الخاصة بالبيئة والمياه والزراعة

– بحث سبل دعم التنمية الزراعية بالمحافظة مع مدير صندوق التنمية الزراعية والتأكيد على أهمية تعزيز دور الصندوق بما يساهم في توفير بيئة زراعية مثالية بالمحافظة.

– الاستماع لشرح كامل عن مهام وأعمال مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة والتأكيد على بذل المزيد من الجهد.

اللقاءات والاجتماعات لخدمة المحافظة

وعلى مدار الفترة الماضية، عقد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، محافظ الخرج، عددًا من اللقاءات التي تستهدف في المقام الأول خدمة المواطنين، وكان من أبرزها:

– لقاء مدير فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود بين الإدارات الفرعية بالمحافظة وتكاملها مع الجهات الأخرى بما يضمن سرعة وجودة الخدمات للمستفيدين.

– لقاء مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الرياض والتأكيد على أهمية تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة وذلك لما تمثله في تنمية وتطوير المحافظة.

– لقاء الرئيس التنفيذي لشركة سار والاطلاع على مستوى النقل بالقطارات بالمحافظة وبحث سبل الخطط التطويرية.

– لقاء مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض والتأكيد على ضرورة مواكبات التخصصات لمتطلبات سوق العمل.

– لقاء معالي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية والإشادة بالدور الكبير في توطين الصناعات.

– لقاء الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ” مدن ” وبحث دعم المدن الصناعية.

– لقاء مدير عام المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاطلاع على الأعمال والمبادرات الموجهة لمحافظة الخرج .

– لقاء رئيس وكالة الأنباء السعودية والإشادة بما يقدمه من دور كبير في ابراز جهود الوطن إعلاميا.

– بحث سبل رفع مستوى الخدمات المقدمة من شركة الاتصالات السعودية.