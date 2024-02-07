الأمير فهد بن محمد يرعى ختام ⁧‫مسابقة الخرج للصقور

المناطق_أشرف العصيمي

رعى الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج الحفل الختامي لمسابقة الخرج للصقور والذي تنظمه أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية الخرج وبإشراف من محافظة الخرج بالتعاون مع نادي الصقور.

وشهد الحفل الختامي للمسابقة السلام الملكي ثم عرضًا مرئيًا بعنوان ” رحلة مسابقة الخرج للصقور “احتوى على مسيرة المسابقة منذ الاستعدادات حتى النهاية.

وتوج سموه في الحفل الختامي الفائزين في 19 شوطًا من أشواط المسابقة بفئات الصقور المختلفة كما توج الفائز بشوط النخبة بالجائزة الكبرى ، وكرم الرعاة والداعمين للمسابقة.

ونوه محافظ الخرج بالدعم الكبير والاهتمام الذي تلقاه رياضة الصقور من القيادة الرشيدة عبر “نادي الصقور” بإشراف من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وبمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور.

وأشار لتوجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ودعمهم المستمر لكافة مايخدم المحافظة.

كما زار محافظ الخرج خلال الحفل الختامي أركان الجهات الحكومية والأسر المنتجة.

يذكر أن مسابقة الخرج للصقور أقيمت على مدى 5 أيام تنافس فيها أكثر من 900 صقار بحضور عدد كبير من الزوار للمسابقة التي صاحبتها فعاليات متنوعة وأركان توعوية وتجارية.