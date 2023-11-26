الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيسًا للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية IESF

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انتخب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيسًا للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية (IESF) خلال الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة اليوم في مدينة بوسان الكورية، بعد انتخاب أغلبية الأعضاء له، وستمتد فترة رئاسة سموه للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية حتى عام 2025.

وكان سموه قد شغل منصب الرئيس المكلف للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية في 3 أكتوبر 2023، خلفًا للرئيس السابق فلاد مارينيسكو، إذ يعد صاحب سمو الأمير فيصل بن بندر الشخصية التي أسهمت بشكل كبير في نمو الرياضات الإلكترونية في المملكة، وسيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الاتحاد في استدامة القطاع وتمكينه على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة تطلّع سموه لتقديم المزيد لمجتمع الرياضات الإلكترونية الدولي، وأن يجعل العاملين في اتحاد اللعبة من رواد القطاع فخورين بأنفسهم وقطاعهم، وأن نمكن الشغوفين في مجال شغفهم، متطلعًا لعام مليء بالمنافسات والأحداث العالمية التي ستجمع العالم من خلال الرياضات الإلكترونية.

من جهته أكد الأمين العام للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، بوبان توتوفسكي أن العاملين بالاتحاد وعشاق هذه الرياضة متشوقون لهذا الفصل الجديد في تاريخ الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، مع اقتراب النسخة القادمة من بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض في عام 2024، منوهاً بأحقية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بمنصب رئيس الاتحاد لقيادة المنظومة كاملة، لاسيما مع تفانيه في خدمة الرياضات الإلكترونية، متطلعاً للعمل المشترك لتحقيق وحدة كاملة في نظام الرياضات الإلكترونية.