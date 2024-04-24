الأمير فيصل بن بندر يتسلم جائزة “العلم الأخضر الدولية”

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، جائزة “العلم الأخضر الدولية” التي حصل عليها متنزه الغاط الوطني بصفته أول متنزه بري على مستوى الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم اليوم ، محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور علي بن محمد المنصور، ونائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اللواء متقاعد علي الأسمري، ومدير منتزه الغاط الوطني سليمان بن صالح الصعب, ومنسوبي المركز.

وتعكس الجائزة التي حصل عليها متنزه الغاط الوطني , اهتمام القيادة الرشيدة بالحفاظ على البيئة التي تعد امتدادًا لمبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وتأتي الجائزة نظير تميز المنتزه في إدارة المساحات الخضراء والحفاظ على البيئة وتقديم أفضل الخدمات للزوار.