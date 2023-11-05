الأمير فيصل بن بندر يدشن مبادرة “وحدة الصف واجتماع الكلمة”

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مبادرة “وحدة الصف واجتماع الكلمة” التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، للمدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالله بن نشاط السبيعي، ومسؤولي الفرع.

واستمع سموه إلى شرح عن المبادرة التي تهدف إلى تعزيز دور الأئمة والخطباء ومنسوبي المساجد في وحدة الوطن والدعوة إلى المحافظة على نعمة الأمن والأمان.

وأعرب سموه، عن تمنياته لهم بالتوفيق في أعمالهم وأهدافهم.