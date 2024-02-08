الأمير فيصل بن بندر يرأس اجتماع المجلس المحلي بمحافظة حريملاء

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أن زيارة محافظة حريملاء وبقية محافظات المنطقة تأتي وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – للاهتمام بكل ما يخدم المواطن، مشيرًا إلى أن المشروعات التي سيتم تدشينها اليوم تأتي لخدمة المواطن والمقيم في محافظة حريملاء والمراكز التابعة لها.

جاء ذلك خلال رئاسة سموه اجتماع المجلس المحلي بمحافظة حريملاء.

وأفاد سموه بأنه تم مناقشة عدد من الموضوعات البلدية والتعليمية والطرق ومراجعة الضوابط والمعايير المعمول بها مع الجهات ذات العلاقة مثل بحث رفع فئة البلدية، وتوسعة طرق (الرياض – حريملاء) واستكمال طرق (البرة – رغبة – العويند – ضرماء), مبينًا أن هناك ما تم إنجازه واستكماله وهناك ما سيتم العمل على استكماله بإذن الله.

وأشار إلى أنه تم مناقشة أيضًا وضع طريق (صلبوخ – ملهم) وما يشهده من كثافة للشاحنات، إضافة إلى تغطية شبكات الاتصالات والمياه بالمحافظة، مفيدًا أنه تم بحث المشروعات المتأخرة والمتعثرة في المحافظة التي تم معالجتها.

عقب ذلك اطلع سموه، على عدد من الموضوعات، كما استمع إلى شرح من الأعضاء حول جهود وأعمال مختلف القطاعات والجهات المعنية في المحافظة والمراكز التابعة لها، وأبرز المشروعات التي تعمل عليها والتحديات العملية التي تواجه الجهات والقطاعات بالمحافظة.

ثم شاهد سموه، والحضور، عرضًا مرئيًا حول خدمات المياه القائمة والمستقبلية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وعرضًا مرئيًا حول خدمات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمحافظة.

وفي ختام الاجتماع، شاهد سموه، والحضور عرضًا مرئيًا حول أهم المشروعات المنجزة والمتأخرة والمتعثرة بالمحافظة.