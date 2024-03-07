الأمير فيصل بن بندر يرأس اجتماع المجلس المحلي بمحافظة الدلم

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في المركز الحضاري بمحافظة الدلم اليوم، اجتماع المجلس المحلي للمحافظة ومديرو القطاعات الحكومية بالمنطقة، وذلك على هامش زيارة سموه التفقدية للمحافظة والمراكز التابعة لها.

وأكد سموه أن زيارة محافظة الدلم وبقية محافظات المنطقة تأتي وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للاهتمام بكل ما يخدم المواطن، مشيراً إلى أن المشروعات التي سيتم تدشينها اليوم تأتي لخدمة المواطن والمقيم في محافظة الدلم والمراكز التابعة لها.

ورفع سموه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما يبذلانه في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

وقال: إن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تم اختيارها بعناية للوقوف على كل ما يهم الوطن المواطن، وتم التوجيه بتشكيل لجنة للقيام بالبحث في مواقع تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي ودراستها والوقوف على الطبيعة ورفع تقريرها النهائي لتكتمل مشاريع المياه والصرف الصحي بالمحافظة، مشدداً على أن تأخر المشروعات التنموية لا يمكن القبول به.

عقب ذلك اطلع سموه، على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.

كما استمع سمو أمير المنطقة، إلى شرح من الأعضاء حول جهود وأعمال مختلف القطاعات والجهات المعنية في المحافظة والمراكز التابعة لها، وأبرز المشروعات التي تعمل عليها.

ثم اطلع سموه، على أبرز التحديات العملية التي تواجه الجهات والقطاعات بالمحافظة، موجهًا سموه بضرورة الاهتمام بكل ما يخدم المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة.

عقب ذلك شاهد سموه، والحضور، عرضًا مرئيًا حول خدمات المياه القائمة والمستقبلية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وعرضاً مرئياً آخر حول خدمات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمحافظة.

وفي ختام الاجتماع، شاهد سموه، والحضور عرضاً مرئيًا حول أهم المشروعات المنجزة والمتأخرة والمتعثرة بالمحافظة.