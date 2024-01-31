الأمير فيصل بن بندر يرعى حفل أهالي محافظة حوطة بني تميم ويدشن عددًا من المشروعات التنموية

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، حفل أهالي محافظة حوطة بني تميم ضمن جولة سموه التفقدية وتدشين عدد من المشروعات التنموية.

وألقى سموه كلمة قال فيها: أشكركم جميعا على كل ما قدم من أعمال تنم عن محبه بين الجميع, ونحن ولله الحمد نعيش في هذا الوقت في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لنقوم بهذا الدور التكاملي.

وسأل المولى عز وجل أن يعين الجميع لتقديم ما في وسعهم خدمة لهذه البلاد التي وحّدها الملك عبدالعزيز آل سعود وسار على نهجه أبناؤه البررة من بعده، شاكراً أبناء المحافظة على جهودهم المبذولة.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم, ثم ألقى مدير التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق إبراهيم بن محمد آل جميل كلمة أهالي المحافظة، رحب فيها نيابة عن أهالي محافظة حوطة بني تميم والمراكز التابعة لها بزيارة سمو أمير المنطقة، التي تجسد حرص الحكومة الرشيدة على متابعة توفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة.

وأشار إلى أن زيارة سمو أمير الرياض للمحافظة وما تحمله من رعاية كريمة, لها الأثر الكبير في نفوس أبناء المحافظة وتؤكد على الترابط والتلاحم بين القيادة والمواطن.

ثم ألقى علي بن محمد التميمي قصيدة ترحيبية، وقدم مجموعة من طلاب وطالبات المحافظة أوبريت بعنوان “وطن العز” بمناسبة زيارة سموه الكريمة, عقب ذلك ألقى عبدالعزيز بن إبراهيم الرويغ قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

ثم دشن سموه، مشروعات حدائق وسفلتة وإنارة طرق بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليون ريال وبطول 22 كيلو مترا، كما دشن مركز غسيل الكلى بمحافظة حوطة بني تميم، الذي تم إنشاؤه وتجهيزه على نفقة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل برغش، ومشروع بنك الدم بمستشفى محافظة حوطة بني تميم العام الذي تم توسعته وتجهيزه على نفقة محمد بن صالح العسكر، كما دشن سموه مبنى طب الأسنان التخصصي بمحافظة حوطة بني تميم، الذي تم تجهيزه على نفقة شركة صفوة المهيدب لطب الأسنان.

كما دشن سموه مشروعات إنشاء ممرات مشاة ومسارات رياضية ومشروع تحسين مداخل المحافظ، ومشروع سد أبا للصف بالمحافظة بسعة 284 ألف متر مكعب، كما شاهد سموه، عرضاً مرئياً حول المشروعات.

عقب ذلك شاهد سموه، والحضور، عرضاً مرئيًا حول إنجازات بلدية محافظة حوطة بني تميم.

ثم تشرف الداعمون بتكريم سموه لهم، وهم علي بن عبدالرحمن آل برغش والدكتور مهيدب بن عبدالله المهيدب ومحمد بن صالح العسكر.

وفي الختام أقام الأمير فيصل بن بندر، مأدبة غداء حضرها محافظ حوطة بني تميم وأعضاء المجلس المحلي ومسؤولي وأهالي المحافظة.