الأمير فيصل بن بندر يرعى حفل أهالي محافظة حريملاء ويدشن عددًا من المشروعات التنموية

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , اليوم، حفل أهالي محافظة حريملاء , بمناسبة جولة سموه التفقدية , وتدشين عدد من المشروعات التنموية، وذلك في قاعة الاحتفالات بالمحافظة.

وأعرب سموه، في كلمة له بهذه المناسبة عن سعادته بزيارة محافظة حريملاء والالتقاء بالأهالي والوقوف على المشروعات التنموية القائمة والمستقبلية التي تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله -، سائلاً سموه المولى جل وعلا التوفيق للعاملين بمحافظة حريملاء في ما يقدمونه من أعمال لخدمة المليك والوطن.

وقال : اليوم اطلعنا على الكثير من المشاريع المقررة لمحافظة حريملاء , وأرجو إن شاء الله أن تجد طريقها إلى النور قريبًا ” ، معربًا عن سعادته بتكريم المتفوقين علميًا من أبناء وبنات المحافظة.

وكان الحفل المعد لهذه المناسبة قد بدأ بالقرآن الكريم.

عقب ذلك ألقى الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العريني، كلمة أهالي محافظة حريملاء، رحب فيها نيابة عن أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها بزيارة سمو أمير المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تتبع وتوفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة.

وقال : إن الجميع مدرك بأن زيارة سموكم ما هي إلا تعرّف على الواقع وتفقد وتلمس احتياجات المواطنين، مؤكدا أن هذه الزيارة سيكون لها الأثر الكبير في تنمية وتطور المحافظة ومراكزها.

عقب ذلك شاهد سموه، والحضور، عرضاً مرئيًا حول المحافظة، ثم تشرف النحال عبدالمجيد الزوير بالسلام على سمو الأمير فيصل بن بندر، بمناسبة حصوله على عدد من الجوائز العالمية في مجال جودة العسل المستخرج من شعيب حريملاء.

بعدها ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة ، إثرها قدم مجموعة من طلاب وطالبات المحافظة أوبريتًا بعنوان (يا مملكتنا عانقي هام الأمجاد) بمناسبة زيارة سموه .

وشهد سمو أمير الرياض , توقيع اتفاقية إنشاء مبنى معهد التدريب التابع لجمعية حريملاء الخيرية بالمحافظة، ثم دشن سموه عددًا من المشروعات بالمحافظة أبرزها (مركز صحي القرينة، ومبنى جمعية التنمية الأهلية بالمحافظة، ومبنى مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة، وحديقة الشلال).

عقب ذلك كرم سموه، الفائزين بجائزة حريملاء للتفوق في دورتها الحادية عشرة للعام 1445هـ.

وفي ختام الزيارة أقام سمو الأمير فيصل بن بندر، مأدبة غداء حضرها محافظ حريملاء وأعضاء المجلس المحلي ومسؤولو وأهالي المحافظة.