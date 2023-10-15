الأمير فيصل بن بندر يستقبل مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لمنتدى الرياض الاقتصادي، في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، ومجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي.

واستمع سموه، إلى شرح مفصل عن نتائج الدورة العاشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي التي عقدت نوفمبر الماضي ودورها في تعزيز أسس الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات، كما اطلع على أبرز ما تناوله المنتدى في دورته السابقة من دراسات ومخرجات والتوصيات التي خرج بها المنتدى في هذا الصدد، إلى جانب استعراض الدراسات المزمع طرحها في الدورة القادمة للمنتدى.

وأكد سمو أمير منطقة الرياض، أن منتدى الرياض الاقتصادي خلال دوراته السابقة على مدى أكثر من 20 عامًا له دور بارز في تشخيص الكثير من التحديات الاقتصادية.

عقب ذلك تسلم سموه، نسخة من الدراسات الصادرة عن الدورة العاشرة للمنتدى.