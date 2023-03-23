الأمير فيصل بن بندر يستقبل مفتي عام المملكة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الذي قدم التهنئة لسموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبادل سموه التهنئة لسماحة الشيخ، داعيًا الله جل جلاله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيده علينا بالخير والبركات، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.