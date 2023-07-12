الأمير فيصل بن بندر يكرم الفائزين في مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اليوم، حفل تكريم الفائزين في مسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات بالمنطقة في دورتها الثامنة لعام 1444هـ، الذي أقيم بمشاركة 252 طالباً وطالبة، وذلك في مقر الإمارة، بحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وفي بداية الحفل رحب سموه بالحضور، وقال “نسعد هذا اليوم باستقبالكم في قصر الحكم، هذا المكان الذي كان له أثر بارز وذكرى خالدة، فقد شَهِد الكثير من القرارات والأحداث في مسيرة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- ورجاله المخلصين لقيام هذه الدولة المباركة.

وأشاد بما حققه المشاركون من مستويات متقدمة في المسابقة، سائلاً الله تعالى لهم التوفيق في مسيرتهم المستقبلية وتقديم العطاء وخدمة البلاد.

وأضاف سموه: إذا أخلصنا في هذه العمل فنحن نخلص لكتاب الله عز وجل الذي هو الدستور العظيم لهذه البلاد -حفظها الله- ولا شك أن التخطيط الذي يقوم به معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذا الأمر يسهل للعاملين في هذا المجال ولجميع من يقومون ويؤسسون له”، مؤكداً على الجمعيات والمؤسسات القيام بدورها، والعمل على تعزيز التوجه السليم لشباب الوطن.

وخلال الحفل الخطابي ألقى الأمين العام لمسابقة أمير منطقة الرياض عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول، كلمة نوه فيها بجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- المباركة التي تُعنى بتعليم كتاب الله تعالى داخلياً وخارجياً، كذلك رعاية سمو أمير منطقة الرياض لهذه المسابقة الرائدة التي تسمو بأهدافها وتعطي ثِمارِها عاماً بعد عام.

وأضاف: “أن المسابقة شهِدت إقبالاً كبيراً من أبناء وبنات هذه المنطقة، مبيناً أن عدد الفائزين والفائزات في المسابقة بلغ 52 فائزاً، وحققت 22 جمعية بالرياض الفوز.

وأثناء الحفل شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن المسابقة، بعدها كرّم سموه المحكمين والفائزين والجمعيات الفائزة.