الأمير فيصل بن خالد بن سلطان: إنجازات برنامج التحول الوطني أثرها ملموس في بناء الإنسان وتنمية منطقة الحدود الشمالية

المناطق ـ واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة بمدينة عرعر، اليوم، أصحاب الفضيلة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية في المنطقة، وقادة برنامج التحول الوطني -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، وشيوخ القبائل، والمواطنين في جلسة سموه الأسبوعية.

وناقشت الجلسة إنجازات برنامج التحول الوطني وتقريره السنوي بعنوان “للتحول الوطني أثرٌ نلمسُه” الذي يلخص أبرز الإنجازات التي تحققت نحو تحقيق طموحات ومستهدفات الرؤية.

وأكد سموه أن رؤية المملكة 2030 مشروع وطني ضخم وطَموح نحو رحلة التحول الشاملة في مختلف القطاعات، وتمثل خارطة طريق لبناء الإنسان وتنمية المكان، مشيرًا إلى ما تشهده المملكة من تطورات وقفزات نوعية واستثنائية في مختلف القطاعات منذ إطلاق رؤية 2030، منوهًا بإنجازات برنامج التحول الوطني بعد ما يقارب ثمانية أعوام من انطلاقه وأثره الكبير في حياة المواطنين والمقيمين والزوّار، التي حققت فيها المملكة مراتب متقدِّمة لتحقيق رؤية المملكة للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

ومن جهته قدم الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون عرضًا مرئيًّا استعرض فيه أبرز إنجازات برنامج التحول الوطني، اشتمل على نبذة تعريفية عن البرنامج ومسيرته، واستعرض أبرز مؤشرات قياس الأداء ومستهدفاتها والقيمة المحققة لعام 2023؛ التزامًا بقيم الشفافية التي انتهجتها رؤية المملكة 2030، بإعلان الأهداف والخطط ومؤشرات قياس الأداء.