الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يبارك إطلاق أول جمعية في الحدود الشمالية تُعنى بالطفولة

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بارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير الحدود الشمالية انطلاق أعمال جمعية براعم لتنمية الطفل الأولى من نوعها في المنطقة التي تُعنى بمجال الطفولة من عمر عامين حتى ١٤ عاماً.

ونوه سموه بأهمية الدور الذي ستقوم به الجمعية وبمستهدفاتها المتخصصة، مؤكداً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- أولت حقوق الطفل أهمية كبرى من خلال أنظمتها التي تُعنى بحماية الطفل وتوفير بيئة آمنة وسليمة تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته، ودعم تطوّر الأطفال في المجالات كافة، متمنياً لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة التوفيق والنجاح.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة الجمعية حمود بن جحفل العنزي يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة صدور ترخيص الجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وتستهدف جمعية براعم لتنمية الطفل توعية المجتمع بأهمية مرحلة الطفولة وخصائصها واحتياجاتها ومشاكلها، والإسهام في تنمية مهارات الطفل، وتمكين المربين من الأدوات والوسائل الحديثة ، وتأهيل العاملين المتخصصين في مجال مرحلة الطفولة وتــــعزيز قدرات الطفل في الجوانب المعرفية والسلوكية.