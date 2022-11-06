الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يترأس اجتماع الشراكة المجتمعية لتطوير مركز حزم الجلاميد

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ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم في قاعة الاجتماعات بالإمارة، اجتماع الشراكة المجتمعية لتطوير مركز حزم الجلاميد، بحضور عدد من مديري القطاعات الحكومية الخدمية وشركة معادن.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في كلمته, أهمية تضافر كل الجهود لتطوير المركز بلديا وخدميا وتنمويا، وزيادة فاعلية التنفيذ، والارتقاء بمستوى الخدمات وجودة الحياة، بما يضمن تحقيق التنمية الوطنية المتوازنة والمستدامة، والحرص على استدامة تلك المشاريع التطويرية تماشياً مع رؤية المملكة 2030، في ظل ما تشهده المملكة من نهضة وتطور وتنمية مستدامة في المجالات كافة، وما واكب ذلك من مشاريع كُبرى وإنجازات غير مسبوقة، تعيش معه بلادنا عهداً مشرقاً زاهراً .

وفي مستهل الاجتماع اطلع سموه على نتائج الدراسة المسحية لمركز حزم الجلاميد، وأهم التوصيات الخاصة بفريق الدراسة لفرص التنمية المجتمعية وتطويرها، والفرص الاستثمارية والاقتصادية.

كما بحث الاجتماع أهم المتطلبات الصحية والتعليمية والخدمية والمجتمعية لتطوير المركز.

وتضمن الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي اتُّخذت بشأنها التوصيات اللازمة.