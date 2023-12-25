الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتسلم التقرير السنوي لجمعية نماء للخدمات الوقفية بالحدود الشمالية

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التقرير السنوي لجمعية نماء للخدمات الوقفية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم, رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خلف بن علي العنزي.

وتضمن التقرير تفصيلًا عن مبادرات ومشروعات اللجنة التي تهدف إلى مد جسور التعاون في المجالات المشتركة، وتعميق وتنظيم العمل في مجال الأوقاف والوصايا, وإجراء البحوث والدراسات في مجال الأوقاف، والإسهام في التمكين المالي للقطاع الوقفي.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما تضمنه التقرير من مشروعات وخدمات وبرامج توعوية بأهمية الوقف، والعناية بالمؤسسات الوقفية, وتقديم الاستشارات، والإسهام في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية والكيانات الوقفية.

ونوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام وعناية ودعم للقطاع الخيري والوقفي، لما له من أهمية كبرى في مساندة الجهود الحكومية في التصدي لمختلف القضايا الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر حاجة, وذلك في إطار توجهات رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها في تنمية القطاع غير الربحي.