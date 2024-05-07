الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتسلم التقرير السنوي لإنجازات برنامج التحول الوطني لعام 2023

المناطق_واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, التقرير السنوي لإنجازات برنامج التحول الوطني الذي يلخص أبرز الإنجازات التي تحققت في عام 2023 نحو تحقيق طموحات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك على هامش استقباله اليوم الرئيس التنفيذي للتحول الوطني المهندس ثامر السعدون والوفد المرافق, حيث تضمن التقرير تفصيلًا للتقدم الذي أحرزه برنامج التحول الوطني في تحقيق مستهدفات الرؤية، وأبراز قصص النجاح التي حققتها منظومة التحول الوطني خلال العام بكل شفافية.

ونوه الأمير فيصل بن خالد بما تضمنه التقرير السنوي من إنجازات ملموسة لبرنامج التحول الوطني لعام 2023 م وأثر البرنامج, بعد ما يقارب ثمان أعوام من انطلاقه على حياة المواطنين والمقيمين، وصولًا إن شاء الله لاقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي لوطن طموح.

ويستعرض التقرير مختلف القطاعات التي يستهدفها برنامج التحول الوطني، كما يتضمّن أبرز مبادرات منظومة برنامج التحول الوطني وأبرز الإنجازات التي نتجت عن تلك الجهود، حيث يعمل البرنامج على أكثر من 300 مبادرة تقودها 7 وزارات.