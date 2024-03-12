الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتسلم تقريرًا عن نجاح مسيرة “كات ووك” 2024 في الحدود الشمالية

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تقريرا عن نجاح مسيرة ” كات ووك ” 2024 في المنطقة , التي استهدفت مع العديد من الفعاليات المصاحبة , إلى حماية القطط البرية من الانقراض، ونشر الوعي بترابط رفاهية المجتمع مع الكائنات من حولنا، والحفاظ على التنوع البيولوجي، من خلال حماية النمور العربية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، رئيسة مجلس إدارة جمعية لياقة بالمنطقة ابتسام العنزي، وعضوة فريق العمل فاطمة العنزي.

ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الأهلية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله- , مؤكدا أهمية أن تستهدف برامج الجمعية توعية وتثقيف أفراد المجتمع لممارسة الرياضة لتصبح نمط حياة وإشراك جميع افراد الأسرة بممارسة الرياضة الجماعية وتوفير بيئة رياضية.