الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتسلم تقريرًا عن أعمال ومشروعات جمعية “ساعد”

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تقريرًا عن أعمال جمعية ساعد خلال شهر رمضان.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة, رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس علي بن محمد السويلم يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.

وتضمن التقرير أهم المشاريع خلال شهر رمضان ضمن مبادرة في شهر الخير أبشر بالخير في نسختها الرابعة, حيث شملت تقديم خمسة مشاريع ومبادرات مشركة وهي مشروع إفطار صائم الذي استفاد منها 190 أسرة مستفيدة من خدمات الجمعية والعمالة طيلة شهر رمضان، إضافة الى مشروع السلة الرمضانية، وكسوة فرح، ومبادة صندوق الشهداء، ومشروع زكاة الفطر.

وأشاد سموه بدور القطاع غير الربحي، ومبادراته المتنوعة والتي كان لها الأثر البالغ، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع غير الربحي، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة – أيدها الله – أولت القطاع الخيري اهتماماً بالغاً لما له من دور كبير في مساندة الجهود الحكومية في التصدي لمختلف القضايا الاجتماعية ودعم فئات المجتمع المستفيدة.