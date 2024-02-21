الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتسلّم التقرير السنوي عن أعمال فرع وزارة التجارة بالحدود الشمالية

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التقرير السنوي عن أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة.

وتضمن التقرير تفصيلاً عن أعمال الفرع بالمنطقة والجولات الرقابية على منافذ البيع والمستودعات والمتاجر والخدمات إضافة إلى ما تحقق من إنجازات ومشاركات.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز.

ونوه سمو أمير الحدود الشمالية بما حققته وزارة التجارة من تطوير لعناصر المنظومة التجارية بما يُحفز ويُمكن رجال ورواد الأعمال ويحمي حقوق المستهلكين في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مشيدًا بنمو قطاع الأعمال بالمنطقة بنسبة 32 %، داعياً لبذل المزيد من الجهود التخطيطية والتشغيلية لتنفيذ مبادرات وزارة التجارة بالمنطقة بهدف تحسين وتعزيز البيئة التجارية.