الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يخصص الجلسة الأسبوعية عن دور التجمعِ الصحيِ في الارتقاء بالرعايةِ الصحيةِ

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة بعرعر اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وشيوخ القبائل والمواطنين في جلسة سموه الأسبوعية.

وخصصت الجلسة لمناقشة دور التجمعِ الصحيِ بالمنطقة في إحداثِ التحولِ الإيجابي في الرعايةِ الصحيةِ، والإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الصحي للوصول لمجتمع حيوي ونظام صحي شامل وفعال ومتكامل، وفقَ رؤية المملكة 2030.

وفي مستهل الاستقبال أكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية مساهمة التجمع الصحي بالمنطقة بالارتقاء بالخدمات ورفع جودة الرعاية الصحية وتحسينها وتطويرها وفق معايير الجودة المعتمدة، وتقديم رعاية متكاملة للمستفيدين، وتسهيل وصول المستفيد للخدمة الصحية، وتقليص فترات الانتظار، وتجنيبه مشقة السفر، والتركيز على مستهدفات برنامج التحول الصحي، واتباع إجراءات الرعاية والخدمة، إلى جانب توفير خيارات عدة لتقديم الرعاية الصحية للوصول لمجتمع حيوي ونظام صحي شامل وفعال ومتكامل وفق رؤية المملكة 2030م.

ونوّه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- للقطاع الصحي، وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، متمنياً لجميع العاملين في القطاع الصحي التوفيق في أداء مهامهم الوظيفية على الوجه الأكمل.

وأشار رئيس المجلس التأسيسي لقطاع الشمال الصحي المهندس عبدالله الرخيص إلى أن برنامج تحول القطاع الصحي يهتم بالصحة العامة بكافة مكوناتها، ويعمل لتسهيل الوصول للخدمات الصحية والرفع من جودتها، عبر تطوير وتحسين المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والخدمات الإسعافية وتعزيز التحول الرقمي الصحي، مع التركيز على الوقاية قبل العلاج، والحفاظ على صحة الإنسان، من خلال توفير نمط حياة صحي مستدام، والارتقاء بأنظمة رعاية صحية واجتماعية فعَّالة.

وأشار إلى الدور المنتظر للتجمع الصحي بالمنطقة ببناء منظومة رعاية صحية قوية ومتماسكة، والانطلاق بالمهام والمسؤوليات بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات الطبية والبرامج الصحية للمرضى وبمستويات جودة عالية، بما يتماشى مع أهداف التحول وتطلعات القطاع الصحي، ورؤية المملكة 2030.

من جهته، أكد مدير التجمع الصحي بالمنطقة مروان اليحيي أن مبادرات الـ 100 يوم المنفذة من التجمع الصحي قدمت ضمن جهود مستدامة ومكثفة واستهدفت تحسين الخدمات الصحية، وتعزي الصحة العامة وذلك من خلال التركيز على تحسين جودة الرعاية الصحية، وزيادة الوعي الصحي، وتطوير البنية التحتية الصحية، وبناء القدرات وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس في وقت قصير، وتحفز على التركيز والتحرك السريع نحو تحقيق تحسينات ملموسة ترفع من مستوى الرضا عن الخدمة الصحية في المنطقة.

وتضمن الاستقبال عدداً من مداخلات واقتراحات المواطنين حول الخدمات الصحية بالمنطقة.