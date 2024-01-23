الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن المشروعات التنموية في بلدية محافظة طريف بقيمة 44 مليون ريال

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بمحافظة طريف اليوم, عدداً من المشروعات التنموية ببلدية المحافظة تقدر قيمتها بنحو 44 مليون ريال, بحضور أمين المنطقة فواز المطيري، ورئيس بلدية المحافظة محمد الورده.

وتشمل المشروعات صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار ، وشبكة التصريف السطحي ، ومشروع صيانة الطرق المستلمة من فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية داخل النطاق العمراني ، فيما تضمن المشروع الثالث سفلتة وأرصفة وإنارة “التشوه البصري”.

ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما توفره القيادة الحكيمة من موازنات وإمكانات لتنمية المدن والمحافظات والقرى كافة وتطوير بُناها التحتية ومشاهدها الحضرية بما يوفر بيئة خصبة ومحفزة لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, حاثاً القائمين على هذه المشروعات على توفير الجودة والإتقان حتى يتم تنفيذها على الوجه الأكمل ، والحرص على استدامة المشاريع التي تُسهم في تحقيق مفهوم جودة الحياة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، متمنياً للجميع دوام التوفيق.