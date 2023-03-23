الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن الملتقى الأول للمسؤولية الاجتماعية بالمنطقة 2023

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم بمقر الإمارة الملتقى الأول للمسؤولية الاجتماعية بالمنطقة 2023 , تزامناً مع اليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية تحت شعار “نلتزم بمسؤوليتنا الاجتماعية” الذي ينفذه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع جمعية المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة.

وبين سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بأنه يتعيّن على كل جمعية أو منظومة أو فرد دعم برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال القيام بأنشطة اجتماعية تُسهم وبشكل فعال بمعالجة الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تمس المجتمع ، وبما يراعي ويحقق التنمية المستدامة في كافة المجالات و يُسهم في تعزيز مشاركة كافة أطياف المجتمع من أفراد ومؤسسات في التنمية.

وأشار سموه إلى أن إقرار مجلس الوزراء بأن يكون اليوم الثالث والعشرين من شهر مارس يوماً للمسئولية الاجتماعية في المملكة يأتي استمراراً لدعم وتمكين القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع غير الربحي وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة المسؤولة في المسؤولية الاجتماعية ؛ والحرص على التركيز على المسؤولية الاجتماعية وأثرها على المجتمع في التنمية المستدامة إنطلاقاً من الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويستهدف الملتقى التوعية بأهمية ودور المسؤولية الاجتماعية في التنمية المستدامة ، كأحد الركائز المهمة لرؤية المملكة 2030.

ويتضمن الملتقى استعراض أوراق العمل العلمية من المختصين والخبراء والتي تتعلق بتعزير دور المسؤولية الاجتماعية في المنطقة ، وبحث المجالات الاجتماعية التي تركز عليها برامج رؤية المملكة 2030 , وتعزيز دور التكامل بين جميع القطاعات للإسهام الفاعل في برامج التنمية المستدامة بالمنطقة.