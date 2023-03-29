الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن حملة رمضان تحت شعار “تراحم من مجتمعنا”

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة “تراحم” في مكتبه اليوم، حملة ” رمضان ” لعام ١٤٤٤هـ تحت شعار ” تراحم من مجتمعنا “، بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”صقر بن محمد القرني, يرافقه رئيس لجنة تراحم بالمنطقة ثامر بن هايل المهوس، وأعضاء اللجنة .

وتهدف الحملة إلى دعوة أبناء المنطقة لمساندة اللجنة للقيام بمهامها في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي لأسر السجناء وتغطية الاحتياجات الأساسية من خلال البرامج المتعددة للجنة تراحم بمنطقة الحدود الشمالية ومنها الدعم المالي المباشر والبرامج العينية وغيرها من البرامج الخاصة بالسجناء وأسرهم.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد، أهمية تفعيل الحملة بمهنية عالية وباستخدام كافة وسائل التواصل المناسبة، مشيداً بأبناء المجتمع السعودي الذين جبلوا -ولله الحمد- على العطاء والتكافل الاجتماعي, انطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة التي تؤكد على مبدأ التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع.

وحث سموه جميع أفراد المجتمع في منطقة الحدود الشمالية من رجال أعمال ومؤسسات وشركات كبرى وأفراد المجتمع في التفاعل مع الحملة تحقيقاً للدور المجتمعي في مساعدة المعسرين ولمّ الشمل في ظل الدعم والاهتمام من القيادة الحكيمة لخدمة أبناء الوطن في شتى المجالات، منوهاً بالدور الإنساني الذي تقوم به “تراحم” ودورها في خدمة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم وتقديم البرامج والفعاليات التي تصب في مصلحة المستفيدين، في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين، – حفظهما الله – لأفراد المجتمع كافة.