الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشّن الزراعة البعلية بمحافظة طريف

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بمحافظة طريف اليوم، الزراعة البعلية في المحافظة، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس بندر بن صالح الهديه، ومدير فرع الوزارة بمحافظة طريف ساير بن علي الخليف، وعددٍ من منسوبي الفرع.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن الزراعة البعلية تُعد جزءًا مهمًا لتحقيق الأمن الغذائي وذات إنتاجية عالية وتكاليف منخفضة التي تعطي عائدًا ماديًا مناسبًا، وتدعم الأمن الغذائي والمائي، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية أهميةً قصوى لتحقيق التنمية المستدامة، إضافةً إلى اعتماد الإستراتيجيات والبرامج لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية، للإسهام في الأمن الغذائي.

واستمع سموه لشرحٍ من مدير عام فرع وزارة البيئة بالمنطقة عن الزراعة البعلية في المحافظة، الذي أكد أن المنطقة شهدت أمطاراً بكميات كبيرة هذا العام مما يأمل بموسم متميز للزراعة عن طريق رمي البذور على الأرض في الوقت الملائم مما سيزيد من خصوبة الأرض.