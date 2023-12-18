الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس اجتماع لجنة إصلاح ذات البين في الحدود الشمالية

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم, اجتماع لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة, بحضور رئيس اللجنة وكيل الإمارة محمد بن ناصر بن لبده وأعضاء اللجنة.

وتضمن جدول الأعمال استعرض أعمال اللجنة للعام 2023 ، في مختلف قضايا إصلاح ذات البين ، والتأكيد على قيام جميع أعضاء اللجنة بالمشاركة الفاعلة في القضايا المحالة للجنة ، والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة.

وناقش الاجتماع دراسة ظاهرة ارتفاع مبالغ الصلح والديات وأهمية مساهمة اللجنة في تقديم الدراسات والآراء والأفكار التي تسهم في بث روح التسامح في المجتمع.

وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى دور اللجنة المهم في المساهمة بإرساء السلم المجتمعي في المنطقة ، ونشر ثقافة التسامح والعفو والتجاوز وحل النزاعات والتصالح في الخصومات وتقوية الروابط، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص دائمًا على الإصلاح بين أبناء المجتمع, بما يسهم في تعزيز اللحمة ونبذ الفرقة ووحدة الصف ، وفق قواعد مبنية على الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات, وتتم من خلالها تحقيق المصلحة العامة وحفظ الحقوق الخاصة.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.