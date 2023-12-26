الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس اجتماع الإدارات الخدمية في مركز جديدة عرعر

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، اليوم، اجتماع الإدارات الخدمية في مقر مركز جديدة عرعر.

وناقش الاجتماع تفعيل الاستثمارات النوعية في مركز جديدة عرعر، ورفع مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز العمل الخدمي والبلدي.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

كما رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمركز جديدة عرعر اليوم، الاجتماع الأمني.

وبحث خلال الاجتماع رفع مستوي التنسيق بين جميع الجهات العاملة بالمنفذ لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين والمسافرين لمختلف الأغراض.

وثمنً سمو أمير منطقة الحدود الشمالية ما تقوم به وتبذله جميع الجهات الأمنية والحكومية من جهود وأعمال هي محل تقدير واعتزاز الجميع ، في ظل الدعم المستمر والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.