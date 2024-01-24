الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس اجتماع المجلس المحلي بمحافظة طريف

المناطق_ الحدود الشمالية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, في مقر القصر التراثي بمحافظة طريف اجتماع المجلس المحلي للمحافظة.

وأكد سموه في مستهل الاجتماع أهمية دور المجلس المحلي في رفع مستوى الخدمات في المحافظة، وتحديد الاحتياجات واقتراح إدراجها في خطط التنمية، حسب أولوياتها ودراسة المخططات التنظيمية للمحافظة ومتابعة تنفيذها، لمواكبة رؤية المملكة 2030، ودفع عجلة التنمية في المحافظة بقطاعاتها الحكومية والخاصة وغير الربحية بجميع مجالات الخدمات والمجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وذلك في إطار اهتمام ودعم ورعاية القيادة الرشيدة – أيده الله – في سبيل توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطنين.

وناقش الاجتماع احتياجات مستشفيات المحافظة لبعض التخصصات الدقيقة، ونقل موقع الأغنام إلى خارج النطاق العمراني، وزيادة عدد الرحلات الجوية، وتطوير الخدمات البلدية والخدمية.

كما ناقش الاجتماع أيضاً عدداً من الموضوعات التنموية، واتخذ المجلس حيال ما تمت مناقشته التوصيات اللازمة.