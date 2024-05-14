الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس اجتماع لجنة الحج الرئيسية بالحدود الشمالية للعام 1445هـ

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الحج بالمنطقة اليوم, اجتماع لجنة الحج الرئيسية في المنطقة للعام 1445 هـ .

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في مستهل الاجتماع على أهمية تقديم أفضل الخدمات للحجاج، بما يكفل تأديتهم لعباداتهم بكل يسر وسكينة.

مشيراً إلى إن خدمة الحجاج بيت الله الحرام شرف عظيم ومسؤولية كبيرة ،إذ تشرفت هذه البلاد ولله الحمد بخدمة الحجاج وقاصدي بيت الله الحرام، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ومتابعة سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا .

ولفت سموه الانتباه إلى أن رؤية المملكة 2030 أدخلت على قطاع الحج تطورات غير مسبوقة مما أسهم بالتطور المتسارع في منظومة الحج وجودة الخدمات للحجاج .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة استعدادات المنطقة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة، كما استعرض الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل إدارة مشاركة بأعمال الحج، فيما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.