الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية الرئيسية

المناطق_واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، اجتماع لجنة السلامة المرورية الرئيسية بالمنطقة.

وناقش الاجتماع تقارير ومؤشرات الأداء وإحصائيات السلامة المرورية، بالإضافة إلى مستجدات أعمال اللجنة، وعرض أهم التوصيات التي تسهم في تحسين منظومة السلامة المرورية بالمنطقة من خلال استمرارية العمل التكاملي بين جميع الجهات المعنية بالمنطقة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على وجوب تضافر جهود كافة الجهات المعنية للحد من حوادث الطرق والإصابات والوفيات والآثار الاقتصادية، مبينًا أن العمل المخطط التكاملي المُقاس والمتطور هو السبيل الأمثل لتحقيق ما ننشده جميعاً من وراء رفع مستوى السلامة المرورية.

ونوه سموه بحرص واهتمام القيادة الحكيمة – أيدها الله – على تعزيز مفهوم السلامة المرورية، حمايةً للأرواح والممتلكات، وتخفيفاً مما تسببه الحوادث من معاناة وألم، وخسائر.