الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى حفل جامعة الحدود الشمالية بمناسبة اليوم الوطني الـ93

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، حفل جامعة الحدود الشمالية بمناسبة اليوم الوطني الـ93.

وتجول سموه في المعرض المصاحب للحفل واستمع إلى شرح عن مراحل التعليم في المملكة، ومرسم الأطفال الأيتام أبناء جمعية رؤوف لرعاية الأيتام، وشاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا عن مراحل التطوير منذ عهد الملك المؤسس حتى عصرنا الزاهر.

كما شارك سموه في العرضة السعودية المقامة بهذه المناسبة.

واستعرض رئيس جامعة الحدود الشمالية المكلف الدكتور فراس المدني، في كلمة له بهذه المناسبة الانجازات التَّنموية والتَّنوُّع الاقتصاديّ والثَّقافيّ، وتطوُّر التَّعليم في المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.

وأكد الدكتور المدني أن جامعة الحدود الشمالية، تشهد نهضة علميَّةً مميَّزة، وتحقق يومًا بعد يوم قفزاتٍ نوعيَّةً؛ للوصول إلى الهدف المنشود من إنشائها، وتسخير كل الإمكانات المتاحة لخدمة الطلاب والطالبات، ودعم البحث العلمي الرصين، وخلق بيئة تعليمية مميَّزة، ومحفِّزة، وتطوير البرامج الأكاديميَّة ، ورعاية برامج ريادة الأعمال، ودعم الموهبة والإبداع لدى طلبتها.