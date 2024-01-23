الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى ختام مهرجان الصقور بمنطقة الحدود الشمالية

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أمس، الحفل الختامي لمهرجان منطقة الحدود الشمالية للصقور في نسخته التاسعة, الذي تستضيفه محافظة طريف، بمشاركة عدد من مالكي الصقور من داخل المملكة ودول الخليج بأكثر من 1000 صقر من مختلف الفئات، حيث ينظّم المهرجان إمارة منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع نادي الصقور السعودي وأمانة المنطقة.

وعند وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن، ثم قصيدة للشاعر حامد بن شمقل العنزي، بعدها شاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن المهرجان تحدث عن التطور المستمر الذي شهدته نسخ مهرجان الصقور وصولًا للنسخة التاسعة.

ثم كرم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان رعاة المهرجان شركة الشمال التعليمية, والغرفة التجارية بعرعر, وشركة أسمنت الجوف وأمانة منطقة الحدود الشمالية، وشركة أبناء سليمان المهيدب القابضة، وشركة فنادق لو بارك، ونادي الصقور السعودي.

وشمل التكريم الشركاء الإستراتيجين للمهرجان من مختلف الإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية.

إثر ذلك شاهد الحضور أوبريتًا فنيًا، وفي الختام شارك سموه في العرضة السعودية.