الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يزور مواطن برفحاء أصيب بشلل رباعي جراء حادث مروري ويوجه بعلاجه

المناطق_الحدود الشمالية

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، رجل الأمن المتقاعد حسن الشمري في منزله بمحافظة رفحاء الذي تعرض لحادث مروري نتج عنه إصابته بشلل رباعي.

واطمأن سموّه على صحة الشمري , سائلاً الله أن يمنّ عليه بالصحة والعافية والشفاء العاجل.

ووجه أمير الحدود الشمالية باستكمال علاجه في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية, كما وجه سموه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة بالوقوف على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم جميع الخدمات لهم بما يضمن استفادتهم الكاملة من المميزات المجانية التي توفرها الدولة لهذه الفئة الغالية.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع أسرة المواطن الشمري الذي أعرب عن اعتزازه بزيارة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية التي تأتي ضمن حرص سموه للالتقاء بأبناء المنطقة والاستماع لهم.