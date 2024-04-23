الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل أمين عام صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، أمين عام صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طلال بن عثمان المعمر ومنسوبي الصندوق.

واستمع سموه إلى شرح عن أعمال وبرامج وأهداف الصندوق في عون ورعاية أسر الشهداء والمصابين والأسرى المفقودين، منوهًا بالدعم الذي يحظى به صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين من القيادة الحكيمة تقديرًا لتضحيات الأبطال البواسل ودفاعهم عن الوطن ومقدساته، معربًا عن تمنياته لمنسوبي الصندوق بالتوفيق والنجاح في أعمالهم.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة محمد بن لبدة، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان المعمر.