الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل رئيس جامعة الحدود الشمالية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم, رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور الدكتور أحمد بن علي الرميح يرافقه وكلاء الجامعة وعمداء الكليات, الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر.

وبادل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا الله تعالى أن يعيدها باليمن والخير على الجميع.

وتسلم سموه تقريرًا عن أعمال وأنشطة الجامعة خلال شهر رمضان والتي تضمنت 50 فعالية متنوعة, شملت فعاليات ثقافية ورياضية واجتماعية وصحية, استهدفت الاستثمار في الطاقات الشبابية بما يعود عليهم بالفائدة.

ونوه سموه بما يحظى به التعليم الجامعي من دعم واهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، وتوجيهاتها الدائمة، لتسخير الإمكانات كافة للطلاب والطالبات بما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي تعنى ببناء الإنسان وتعليمه وتنمية مهاراته وقدراته ليكون قادراً على الإسهام في نهضة وطنه ونمائه.

من جانبه أعرب رئيس جامعة الحدود الشمالية عن شكره وتقديره لسموه على ما تلقاه الجامعة من اهتمامٍ ومتابعة دائمة.