الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل قادة التجمع الصحي ومديري المستشفيات المكلفين حديثًا

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, في مكتبه اليوم مدير الشؤون الصحية بالمنطقة علوان الشمراني, والمدير التنفيذي للتجمع الصحي مروان اليحيى، يرافقهم عدد من قادة التجمع الصحي ومديري المستشفيات بالمنطقة، بمناسبة تكليفهم حديثًا.

ونوه سمو أمير الحدود الشمالية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقطاع الصحي، وحرصهما على تقديم أفضل الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين كافة بمختلف مستوياتها في شتى أنحاء المملكة ، مؤكدًا أهمية تطوير وتقديم أفضل الخدمات بمختلف المرافق الصحية بالمنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها, وتسخير الطاقات البشرية والآليات لتقديم أرقى وأفضل خدمات الرعاية الصحية، وصولاً لتقديم خدمات صحية مميزة ترفع جودة الحياة في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ركزت على قطاع الرعاية الصحية.

وتمنى سموه للجميع التوفيق والنجاح وأداء مهامهم الوظيفية على الوجه الأكمل بعد تكليفهم حديثا.