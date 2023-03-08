الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مديرَي فرعي وزارة البيئة ومركز “وقاء” بالحدود الشمالية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة إبراهيم الشويمان، ومدير فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بالمنطقة (وقاء) عبدالرحمن الدهمشي.

وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى أهمية مركز “وقاء” في زيادة ثقة المستهلكين بالمنتجات الحيوانية والزراعية المحلية، منوهاً بالدور الذي تقوم به وزارة البيئة والمياه والزراعة للحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية والطبيعية المتنوعة.

واطّلع سموه خلال الاستقبال على أهم اختصاصات مركز ( وقاء ) وأهدافه الإستراتيجية التي تشمل تعزيز الصحة النباتية لحماية الثروة النباتية والحد من مخاطر الآفات والأمراض، ورفع كفاءة الإنذار المبكر والاستجابة للطوارئ، والبناء المتكامل للسيطرة على الأمراض الحيوانية ونواقلها.