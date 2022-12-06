الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين الشؤون الصحية وجمعية حياة لسرطان الثدي

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, توقيع اتفاقية تعاون بين الشؤون الصحية بالمنطقة، ومثلها مديرها علوان الشمراني، وجمعية حياة لسرطان الثدي، ومثلها رئيس الجمعية شعاع الجلعود.

وتضمنت الاتفاقية دعم الجمعية بمكتب تنسيق بمركز الأورام، وتزويد الجمعية ببيانات مرضى سرطان الثدي، والتعاون في الدورات التدريبية واللقاءات والمؤتمرات المختصة بمرض السرطان، وتقديم التثقيف الصحي للمريضة، وتسهيل عمل المتطوعات.

وثمن سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الجهود التي تقوم بها الشؤون الصحية بالمنطقة وجمعية حياة لسرطان الثدي في تعزيز أنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المرض، تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة ورؤية 2030، وفي إطار جهود القيادة الحكيمة -حفظها الله- في مجال التنمية الصحية، مؤكداً أهمية الاتفاقية للتعريف بمرض سرطان الثدي، من حيث الأسباب وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر والعلاج، والتعاون والتكامل في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمصابة وذويها.