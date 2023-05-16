الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشهد توقيع اتفاقيات تعاون بين عدد من الجهات بالمنطقة

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمقر برج الشمال الطبي, اليوم, توقيع ثلاثة اتفاقيات بين الشؤون الصحية بالمنطقة وكل من إدارة التعليم بالمنطقة، وإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة، والمستشفى الميداني المتنقل بقوة عرعر.

وتستهدف الاتفاقية الأولى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازية، وتعزيز مفهوم الصحة الشامل في المجتمع المدرسي وتقديم مجموعة من الخدمات والمبادئ والمفاهيم التي تسهم في سلامة الطلاب والطالبات.

فيما تسعى الاتفاقية الثانية، إلى تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة في مجال التثقيف والتوعية بخطورة المؤثرات العقلية مثل طرق العلاج الطوعي من الإدمان، وكيفية التعرف على المتعاطين والأمراض الناتجة عن آفة المخدرات، وأهم الطرق المبتكرة في مكافحتها.

كما تضمنت الاتفاقية الثالثة تفعيل التعاون بين المستشفى الميداني المساند ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة فيما يخص معالجة منسوبي قوة عرعر وعوائلهم بالعيادات الطبية لإجراء الكشف الطبي والعلاج والتنسيق في عمل الفرضيات والتجهيزات في الحالات الطارئة، والربط بأجهزة الاتصال اللاسلكية لنقل المعلومات والبلاغات.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أهمية تفعيل بنود مذكرات التفاهم والتعاون بين الجهات الحكومية لتقديم خدمة مجتمعية وتوعوية وتوفير بيئة معرفية والاستفادة من تمازج الخبرات والإمكانات المتاحة، موضحًا أن الإمكانات التعاونية تفتح آفاقًا واسعة لتحقيق الأهداف المشتركة، داعياً إلى الالتزام بمبادئ ومفاهيم “رؤية المملكة 2030” في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لجميع المناطق والقطاعات.

مثّل الجهات الحكومية في توقيع مدير الشؤون الصحية بالمنطقة علوان الشمراني، ومدير إدارة تعليم المنطقة عثمان العثمان، ومدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد عبدالعزير المديهش، ومدير المستشفى الميداني المتنقل بقوة عرعر المكلف العقيد عمر الشمري.