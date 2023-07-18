الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشهد مراسم توقيع عقد إستراتيجية إمارة منطقة الحدود الشمالية

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر الإمارة، مراسم توقيع عقد إستراتيجية إمارة منطقة الحدود الشمالية، ومثّل إمارة المنطقة مدير عام الشؤون المالية والخدمات المساندة خالد البلوي، فيما مثّل شركة توطين القدرات الرئيس التنفيذي عبدالرحمن الدريهم.

وتضمنت منهجية تنفيذ الخطة الإستراتيجية مرحلة التهيئة، وتحديد التوجهات الرئيسة، وتطوير وتخطيط الإستراتيجية، ومواءمة الوحدات الإدارية، وتخطيط التشغيل، والمراقبة والتعلم.

وحثّ سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على أهمية توافق جميع أهداف ومراحل مشروع إستراتيجية المنطقة مع مبادئ ومفاهيم رؤية المملكة 2030، التي يجب أن تشكل بتوجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها مرجعًا لكافة الخطط والأنشطة في المنطقة.