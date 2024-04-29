الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يطلع على الإستراتيجية الشاملة للمشروعات التعدينية في الحدود الشمالية

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، الاجتماع الدوري مع وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات العلاقة بمختلف الإدارات الحكومية في المجالات الخدمية والأمنية والاجتماعية، ومنها دور المحافظين بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية، والعمل على تطوير المنطقة اقتصادياً وعمرانياً واستثمارياً، وتنمية الخدمات العامة في المنطقة، كذلك الإسهام في نشر الوعي من خلال البرامج والأنشطة التي تساعد على الاستدامة البيئية ضمن مبادرة السعودية الخضراء.

وأشار الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى ما تعيشه المنطقة حالياً من مشروعات تنموية تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود والعمل على تذليل جميع العقبات، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة الرشيدة للتنمية الشاملة, مؤكداً دور المحافظين ورؤساء المراكز الإشرافي في متابعة الأعمال والإشراف على المراكز المرتبطة بهم، وبذل المزيد من الجهود المتاحة لخدمة المواطنين والمقيمين والارتقاء بالعمل والإسهام في تيسير معاملاتهم والتكامل مع الجهات في المحافظات.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.