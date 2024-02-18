الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يطلع على سير الاختبارات في مدراس الحدود الشمالية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , في مكتبه اليوم, مدير التعليم بالمنطقة عثمان العثمان , الذي قدم تقريراً عن سير أداء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي.

وأكد سموه أهمية المتابعة المستمرة والجاهزية لكل ما من شأنه تهيئة الأجواء النفسية للطلبة في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الحكيمة.

من جهته ثمن العثمان لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية , متابعته ودعمه المستمر للعملية التعليمية بالمنطقة.