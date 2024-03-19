الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يطّلع على خطة متابعة ومراقبة أسواق النفع العام بالمنطقة

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس بندر بن صالح الهداية.

واطلع سموه على خطة فرع الوزارة لمتابعة ومراقبة أسواق النفع العام للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بها للاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات وتداولها، وضمان جودة الخدمة المقدمة ومأمونية المصدر ومتابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق خلال الشهر الكريم.

ونوّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما يلقاه قطاع البيئة والمياه والزراعة من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية أهميةً قصوى لتحقيق التنمية المستدامة، إضافةً إلى اعتماد الإستراتيجيات للإسهام في الأمن الغذائي.