الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يلتقي القيادات الأمنية والمشاركين بالحملة الوطنية لمكافحة المخدرات في رفحاء

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التقى صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، بمحافظة رفحاء اليوم , قادة القطاعات الأمنية المشاركة في الحملة الأمنية المشتركة لمكافحة المخدرات.

ونوه سموه بشجاعة وبسالة رجال الأمن لتصديهم بكل حزم وقوة لعمليات ترويج وتهريب المخدرات وحماية المجتمع ومواجهة كل ما يُشكلُ خطرًا على أمنه وسلامة أفراده , مشيرا إلى العمل البطولي لشهيد الواجب الرقيب عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريح، -رحمه الله -أحد منسوبي الأمن العام، الذي استشهد إثر إصابته أثناء أداء واجبه في القبض على أحد المطلوبين في قضايا ترويج مخدرات بمحافظة رفحاء ، وداعيا بالشفاء العاجل لرجال الأمن الذين أصيبوا أثناء أداء مهامهم في الحادثة .

وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالحملة الأمنية لمكافحة المخدرات التي تمضي في نجاحاتٍ كبيرةٍ ومتواصلة بتوجيهات وقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -.